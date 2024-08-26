Расследование в отношении чиновника Приморского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП) в Одессе завершено, и дело передано в суд. Муж организовал масштабную схему получения прибыли от тех, кто желал избежать мобилизации, и теперь сам может оказаться за решеткой.

Об этом 21 августа сообщила пресс-служба ДБР.

Подробности дела

Следствие установило, что с июля 2023 начальник отдела центра вмешивался в работу электронной базы военнообязанных "Оберег". Он корректировал данные по 138 человек, фиктивно признавая их непригодными к военной службе. "Услуга" стоила от 4,5 до 7 тысяч долларов, что принесло должностному лицу минимум миллион долларов прибыли. В ходе следствия ДБР установило всех лиц, воспользовавшихся этой схемой. Некоторые из них уехали за границу, но оставшихся в Украине доставили в центр для обновления данных.

Возможные последствия

Чиновника обвиняют в несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем (ч. 3 ст. 362 УК Украины), что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

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