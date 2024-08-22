В ходе обысков у задержанных были изъяты 16 мобильных телефонов, ноутбуки и планшеты, содержащие доказательства их коммуникации с российской спецслужбой.

Служба безопасности Украины нейтрализовала еще одну агентурную группу ФСБ, действовавшую на Днепропетровщине. Злоумышленники собирали координаты для возможных воздушных ударов России по объектам военной и критической инфраструктуры региона. Подробности сообщили в пресс-службе СБУ .

Среди приоритетных целей врага были предприятия, производящие беспилотные летательные аппараты для сил обороны Украины. Оккупанты также интересовались местоположениями ремонтных баз военной техники ВСУ и ключевыми автодорогами, которые используются для переправки украинского оружия и боеприпасов на передовую.

Для корректировки огневого поражения ФСБ дистанционно завербовала шестерых местных жителей. Российская спецслужба создала Телеграмм-канал для подыскания сторонников рашизма и организации их сотрудничества.

Для конспирации агенты действовали отдельно друг от друга в разных населённых пунктах региона, но регулярно отчитывались единственному куратору от ФСБ.

По его указанию, они отслеживали движение колонн и эшелонов ВСУ, а также обращали внимание на скопление военной техники, прибывающей с фронта для технического обслуживания.

Чтобы выявить местонахождение предприятий, производящих беспилотные летательные аппараты, агенты использовали личные связи среди местных жителей, у которых тайно выспрашивали необходимую информацию.

Контрразведка СБУ поэтапно задокументировала всех участников агентурной группы ФСБ и их задержала.

В ходе обысков у задержанных были изъяты 16 мобильных телефонов, ноутбуки и планшеты, содержащие доказательства их коммуникации с российской спецслужбой.

Следователи Службы безопасности объявили им подозрение по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство в условиях военного положения). Подозреваемые находятся под стражей без права внесения залога. Предателям грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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