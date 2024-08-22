Эти средства можно будет донатить на ВСУ или использовать для покупки военных облигаций.

Правительство приняло постановление о национальном кэшбеке. В рамках новой программы украинцы смогут получать компенсацию в размере 10% за покупки отечественных товаров, но не более 3000 грн в месяц. Эти средства нельзя будет обналичить, но их можно будет потратить безналично. Об этом сообщили в Минсоцполитики .

Отмечены следующие детали:

Программа приступит к работе со 2 сентября.

Максимальный объем кэшбека составит 3000 грн. в месяц.

Производители и продавцы товаров смогут присоединиться к программе через действие.

"Кабинет министров Украины утвердил порядок предоставления денежной помощи украинцам "Национальный кэшбек". Согласно ему, граждане будут получать компенсацию 10% от стоимости купленных ими украинских товаров. Программа заработает 2 сентября 2024 года. Соответствующее решение утвердили на правительственном заседании 20 августа 2024 года", – говорится в сообщении.

Однако потратить деньги, полученные от кэшбека, можно будет лишь четко определенный перечень товаров и услуг, включая:

медицинские и коммунальные услуги;

спорт;

кино;

билеты на поезд и другие.

Кроме того, эти средства можно будет донатить на ВСУ или использовать для покупки военных облигаций.

Как сообщили в министерстве, кэшбек будет предоставляться только на товары украинского производства, включая лекарства и медицинские изделия. Однако, он не распространяется на подакцизные товары, такие как алкоголь и табачные изделия.

Последние новости Украины:

Напомним, украинцев накажут штрафами, если сорвать цветы с клумбы или повредить газон.

Как сообщала Politeka, украинцам напомнили о популярном нарушении

Также писала Politeka, пассажиров "Укрзализныци" могут наказать штрафом за ряд нарушений.