С 1 сентября в Украине временно приостановят выплаты по программе "Убежище", которая оказывала финансовую помощь гражданам, приютившим внутренне перемещенные лица, из-за отсутствия финансирования.

С 1 сентября в Украине приостановят действие популярной программы финансовой поддержки "Убежище", согласно которой граждане, предоставлявшие убежище переселенцам, получали компенсации. В то же время правительство нашло частичное решение вопроса жилья для таких лиц.

Об этом сообщил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Роман Усенко, передает Today.ua.

Прекращение выплат компенсаций за размещение ВПЛ Программа "Убежище" была введена во время полномасштабной войны для поддержки тех, кто бесплатно предоставлял жилье внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Государство возмещало расходы на коммунальные услуги, выплачивая по 450 гривен за каждого человека.

Однако, начиная с сентября, эти выплаты будут остановлены. Как отметил Роман Усенко на мероприятии "Анализ выполнения Стратегии государственной политики по внутреннему перемещению на период до 2025 года", программа временно приостанавливается из-за отсутствия финансовой поддержки от международных партнеров.

"Основной источник финансирования программы "Убежище" — это средства от международных партнеров. К сожалению, пока нет возможности продолжать проект, поэтому мы предложили внести изменения в постановление, регулирующее порядок выдачи компенсаций, и предусмотрели механизм временной приостановки", — пояснил Усенко.

Как правительство планирует решить проблему с жильем для ВПЛ

Недавно правительство предложило частичное решение вопроса жилья для переселенцев: их планируют расселять в зданиях школ и детсадов, которые были закрыты из-за уменьшения количества детей в Украине. Эти помещения уже подведены коммуникации, что упрощает их переоборудование под жилье для ВПЛ.

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