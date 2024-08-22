НАБУ и САП объявили о подозрении еще одному участнику схемы завышения цен при закупке средств индивидуальной защиты во время полномасштабной агрессии России. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе НАБУ .

По данным следствия, в период с марта по апрель 2022 года начальник Департамента безопасности ЧАО «НЕК «Укрэнерго», ответственный за проверку поставщиков и выбор наиболее экономичных предложений, организовал закупку бронежилетов у определенной компании по цене, которая вдвое превышала рыночную.

Более того, этот поставщик не имел необходимых разрешительных документов и лицензий и не производил производство подобной продукции.

Обязанности пособника должностного лица «Укрэнерго» включали коммуникацию с представителями энергетической компании и других ведомств. Подозреваемый непосредственно занимался реализацией средств индивидуальной защиты. В результате этой схемы государству был нанесен ущерб на сумму более 10,3 млн грн.

Действия пособника квалифицированы по частям 5 статьи 27, 2 статьи 28 и 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины. Поскольку местонахождение лица не установлено, о подозрении сообщили в соответствии со статьями 135 и 278 УПК Украины.

В июне 2024 года НАБУ и САП совместно с СБУ объявили бывшему должностному лицу «Укрэнерго» подозрение по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины.

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