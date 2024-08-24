В течение следующих четырех лет в Украине будут постепенно повышаться требования к пенсионному стажу, что приведет к увеличению возраста выхода на пенсию.

В течение ближайших четырех лет условия выхода на пенсию будут постепенно усложняться, что заставит граждан работать дольше перед получением пенсионных выплат.

Пенсионный возраст в Украине Средний пенсионный возраст в Украине составляет около 54 лет. Однако, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь не менее 31 года страхового стажа, а для выхода на пенсию в 63 года – от 21 года стажа. Однако в течение следующих четырех лет требования будут постепенно повышаться, что приведет к необходимости работать дольше.

Ежегодно продолжительность необходимого страхового стажа для получения пенсии будет увеличиваться на 12 месяцев. Следовательно, для лиц, достигших пенсионного возраста в 2028 году, понадобится уже 35 лет страхового стажа для назначения пенсии.

Что такое страховой стаж

Страховой стаж — это период, в течение которого лицо подлежит обязательному государственному пенсионному страхованию, и в течение этого времени ежемесячно уплачиваются страховые взносы, которые не могут быть меньше установленного минимального размера. Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь:

в 2024 году – от 31 года стажа; в 2025 году – от 32 лет стажа; в 2026 году – от 33 лет стажа; в 2027 году – от 34 лет стажа; в 2028 году – от 35 лет стажа. Соответственно, для выхода на пенсию в 63 года понадобится:

в 2024 году – от 21 до 31 года стажа; в 2025 году – от 22 до 32 лет стажа; в 2026 году – от 23 до 33 лет стажа; в 2027 году – от 24 до 34 лет стажа; в 2028 году – от 25 до 35 лет стажа. Важно! Для 65-летних будет достаточно 15 лет стажа.

Источник: ПФУ

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