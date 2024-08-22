В Ивано-Франковской области двое работников Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) были наказаны за превышение служебных полномочий. Они применили силу в попытке принудительно забрать мужчину в военкомат. Об этом говорится в постановлении суда, опубликованном на портале открытых данных Опендатабот.

В материалах суда отмечено, что инцидент произошел 10 июля 2024 года в селе Ильцы Верховинского района.

Пограничники вызвали работников ТЦК, сообщив, что мужчина пытался незаконно пересечь границу.

Прибывшие на место военные сообщили мужчине, что ему нужно поехать с ними в ТЦК для проверки военно-учетных данных. Однако повестку ему не вручили.

Когда мужчина отказался сесть в автомобиль и пытался уйти, работники военкомата применили физическую силу, повалили его на землю и затем повели в машину. В ответ на действия работников ТЦК мужчина подал иск в суд.

В ходе судебного заседания прокурор Ивано-Франковской специализированной прокуратуры представил видео как доказательство. На записи видно, как лица в военной форме вблизи автомобиля с надписью "Первична медпомощь" повалили мужчину на землю лицом вниз, а затем отвели к указанному авто.

Работники ТЦК утверждают, что мужчина якобы вел себя агрессивно и пытался скрыться. Они также сообщили, что мужчина ругался и пытался использовать перечный баллончик.

Изучив все доказательства, Верховинский районный суд пришел к выводу, что командир роты охраны и начальник мобилизационного отделения превысили свои служебные полномочия и нарушили конституционные права гражданина. Обеим работникам ТЦК назначен штраф в размере 17 тысяч гривен.

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