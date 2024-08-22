Вашему вниманию предлагается гороскоп на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 22 августа с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

Гороскоп Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 22 августа.

Что принесет этот день вашему знаку зодиака? Читайте дальше.

Расклад Таро на одну карту по знаку зодиака на 22 августа:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Девятка Пентаклей

Люди могут быть сложнее, чем обычно. Возможно, вам лучше затаиться, пока напряжение не спадет.

Постарайтесь не принимать все близко к сердцу. Вероятно, напряжение в воздухе не имеет к вам никакого отношения, а связано с вопросами, которые не вышли на поверхность.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Шестерка Жезлов, перевернутая

Даже если вы хотите помочь кому-то и позаботиться о нем, возможно, для вас будет лучше сделать шаг назад и позволить этому человеку сделать все самостоятельно.

Ваша помощь может усугубить проблему. Когда вы начинаете навязывать свою помощь без приглашения, это ранит. Будьте доступны с любовью, но не пытайтесь слишком самоутверждаться.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Девятка Мечей, перевернутая

Как только все перестанут давать вам советы о том, что вам следует делать со своей жизнью, это станет приятной переменой.

Поначалу вам может быть трудно думать самостоятельно, не чувствуя, что вас собираются осудить.

Но как только вы пройдете этот этап, вы начнете больше чувствовать себя самим собой.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Шестерка Пентаклей

Хорошо, когда у вас есть проект, который нужно лелеять и отдавать ему всю свою любовь и доброту.

Намеренно сосредоточьтесь на своем личном развитии и росте. Когда вы узнаете, что вам нужно, вам будет легче просить об этом.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Десятка Мечей

Может показаться, что сегодня у вас слишком много дел и слишком много всего происходит.

Если можете, постарайтесь не позволять обязанностям дня подавлять вас. Вместо этого сосредоточьтесь на том, что вы можете делать хорошо, и доводите это до конца.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Четверка Кубков, перевернутая

Вам трудно управлять своими эмоциями. Это может быть потому, что в вашей жизни слишком много нестабильности.

Полезно будет найти способ привнести что-то предсказуемое в свою повседневную жизнь.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Мир, перевернутая

Не каждое достижение предназначено для вас. В некоторых вещах вам, возможно, придется позволить человеку, у которого больше навыков, превзойти вас.

Вы хотите побеждать во всем, что делаете, и в этом говорит ваша конкурентная сторона.

Но бывают дни, когда вам просто приходится уступить место кому-то, кто талантлив и более одарен в определенной области, чем вы.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Влюбленные

Вам предстоит выбрать между двумя конкретными страстями. И вам будет не так-то просто решить, какую из них вы любите больше.

Возможно, один полный рабочий день на короткое время, чтобы помочь вам принять решение. Посмотрите, что работает для вас, а также как вы себя чувствуете в своем сердце.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Повешенный, перевернутая

Вы приближаетесь к моменту, когда вам больше не хочется ждать, пока кто-то примет решение о вашем будущем.

Возможно, вам придется спросить их еще раз, готовы ли они помочь вам с тем, что вам нужно, но если вы не получите ответа, двигайтесь дальше.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Туз Жезлов, перевернутая

Вам не обязательно занимать руководящую должность в каждом проекте, который встречается на вашем пути.

Иногда лучше быть последователем. Наслаждайтесь меньшей ответственностью, чем обычно.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Башня, перевернутая

Вы прошли трудную точку в вашей текущей ситуации. Теперь вы можете наконец расслабиться и вздохнуть с облегчением.

Хорошо быть по ту сторону. Это стоило вам дорого, и вы заслуживаете празднования, но также помните, какие уроки вы извлекли, и обязательно поделитесь этим опытом с другими.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Десятка Пентаклей, перевернутая

Вы будете скучать по друзьям, с которыми вы так сблизились.

Пришло время вам перейти на более зеленые пастбища, чтобы найти что-то, что даст вам больше, чем то, что вы получили на этой конкретной работе.

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