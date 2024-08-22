Несмотря на уменьшение численности трудоспособного населения в Украине, власти не намерены повышать пенсионный возраст. Государство стремится не заставлять людей работать дольше, а поощрять их оставаться на рынке труда подольше.

Об этом сообщила министерша социальной политики Оксана Жолнович.

По словам Жолнович, пенсионный возраст, установленный в 2017 году, является оптимальным и пока не нуждается в изменениях.

"Он [пенсионный возраст – прим. ред.] не возраст человека регламентирует, а количество отработанных лет. В то же время в 65 лет при любых обстоятельствах гражданин может уйти на пенсию. Сейчас, на мой взгляд, это – нормальный вариант", — отметила. глава Минсоцполитики.

По словам министерши, сейчас важно поддерживать и совершенствовать навыки пожилых людей, чтобы они могли оставаться на рынке труда как можно дольше и с желанием. Основное внимание должно быть уделено повышению их цифровой грамотности.

"Нужно создавать условия, чтобы люди пенсионного возраста хотели приобщиться к работе и чтобы работодатели тоже их рассматривали как ценный ресурс", - подчеркнула Оксана Жолнович.

Напомним, что в Украине индексация пенсий производится один раз в год. Кроме того, некоторые пенсионеры получают индивидуальные единовременные выплаты ежегодно. В 2024 году индексация пенсий произошла в марте и затронула более 10 миллионов пенсионеров.

Источник: Укринформ.

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