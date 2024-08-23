В Украине обновлена ​​процедура предоставления отсрочки от мобилизации лицам, которые ухаживают за родственниками. Теперь правительство установило четкие правила для уведомления о лицах, которые могут предоставить постоянный уход за членами семьи. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины №930.

Согласно новым правилам, военнообязанные, постоянно ухаживающие за больными родителями или родителями жены (супруга), должны указать в заявлении об отсутствии других трудоспособных членов семьи, способных обеспечить постоянный уход.

Однако, если военнообязанный ухаживает за больной женой (супругом), ребенком или своими родителями, информация о других трудоспособных членах семьи, которые могут предоставить постоянный уход, в заявлении не предоставляется.

Кроме того, если военнообязанный обеспечивает постоянный уход за родственниками третьей степени родства с инвалидностью I или II группы, в заявлении следует указать об отсутствии членов семьи первой и второй степени родства того лица, за которым осуществляется уход.

Территориальные центры комплектования при принятии решения о предоставлении отсрочки от мобилизации проверяют несколько важных аспектов. Во-первых, они оценивают, находится ли военнообязанный на военном учете и анализируют его родственные связи с лицом, которое он обязан содержать или за которым осуществляет постоянный уход.

Во-вторых, проверяется наличие других лиц, проживающих по тому же адресу, что и военнообязанный, или лицо, нуждающееся в уходе. Важно, чтобы эти лица также были зарегистрированы или декларировали место жительства по этому адресу.

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