В Украине буллинг (травна) квалифицируется как административное правонарушение. За такие действия предусмотрены разные виды наказаний. Адвокат и магистр права Евгения Булименко рассказал, что украинцам следует знать о буллинге, а также кого именно и как могут за него наказать.

Согласно словам эксперта, законодательство определяет буллинг (травлю) как любые формы психологического, физического, экономического или сексуального насилия в образовательной среде, включая онлайн травлю (кибербуллинг). Такие действия могут совершаться:

в отношении малолетних или несовершеннолетних лиц

или несовершеннолетними лицами по отношению к другим участникам образовательного процесса

Эти действия могут причинить вред психическому или физическому здоровью пострадавших.

Булименко отметил, что буллинг (травна) в Украине является административным правонарушением и наказывается в соответствии со статьей 173-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). Наказание предусматривает:

Штраф в размере от 850 до 1700 гривен

Общественные работы продолжительностью от 20 до 40 часов

В случае, если буллинг осуществляется группой лиц или повторяется в течение года после наложения административного взыскания, наказание становится более строгим:

Штраф от 1700 до 3400 гривен

Общественные работы продолжительностью от 40 до 60 часов

Адвокат объяснил, что административной ответственности за буллинг могут быть подвергнуты:

Участники образовательного процесса, включая педагогический и другой персонал учебного заведения

Родители учащихся

Ассистенты детей

"Учащиеся могут быть привлечены к административной ответственности при достижении ими по состоянию на момент совершения правонарушения 16-летнего возраста. За совершение буллинга учащимися, не достигшими 16-летнего возраста, ответственность несут их родители или заменяющие их лица", - подытожил эксперт .

Источник: РБК.

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