"ПриватБанк" изменил процедуру получения своих карт, но нововведение будет касаться не всех клиентов.

Большой украинский банк обновил процесс получения карт, но эти изменения будут применены не ко всем клиентам. Один из ведущих банков Украины, "ПриватБанк", расширил географию доставки своих банковских карт клиентам. Об этом сообщила прессслужба "ПриватБанка".

С августа банковские карты можно получить также по любому адресу в США, Швейцарии и Словении через Укрпочту. До конца 2024 года доставка карт будет бесплатной для клиентов, которые перевыпустили свою текущую карту или открыли новую цифровую карту через приложение "Приват24".

Чтобы заказать пластиковую карту, сначала нужно оформить или перевыпустить ее цифровую (виртуальную) версию. Это можно легко сделать через сайт или мобильное приложение "Приват24". После этого в разделе "Все карты" нужно выбрать опцию заказа доставки пластиковой карты.

"ПриватБанк" также напомнил, что доставку карточек можно заказать не только в Украине, но и в 14 других стран. Кроме США, Швейцарии и Словении это Великобритания, Германия, Италия, Латвия, Литва, Молдова, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония. В эти страны доставку обеспечивает не Укрпочта, а "Новая почта".

В "ПриватБанке" также отметили, что с начала полномасштабной войны срок действия всех платежных карт был автоматически продлен. Это позволяет клиентам беспрепятственно использовать карты для оплаты товаров и услуг, а также для снятия наличных денег.

Если требуется новый выпуск карты для активного онлайн-шопинга, клиенты могут мгновенно оформить цифровую карту через Приват24. Физическую карту можно получить благодаря логистическому партнеру как в Украине, так и за рубежом.

Последние новости Украины:

Напомним, украинцев ждут серьезные изменения курса доллара и евро.

Как сообщала Politeka, курс доллара побил новый рекорд.

Также Politeka писала, что будет с гривной в 2025 году, если будут продолжаться активные бои.