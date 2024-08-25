Узнайте, что посадить в августе после сбора урожая лука, чтобы максимально эффективно использовать свободное пространство на грядке и подготовить почву к новому сезону.

Соблюдение принципов севооборота важно для обеспечения здоровья почвы и уменьшения риска болезней. Регулярное изменение места для выращивания культур позволяет сохранять баланс питательных веществ и снижает риск заражения.

В августе, после сбора урожая лука, есть отличная возможность посадить новые культуры. Свободное пространство на грядке можно использовать максимально эффективно.

Что же посадить в августе?

Почва после лука сохраняет фитонциды, отпугивающие морковную муху, поэтому посадить в августе морковь будет отличным выбором. Морковь хорошо переносит осеннее похолодание, а при более низких температурах она становится слаще. Высаживая морковь в августе, выбирайте морозостойкие сорта. Хотя ботва может пострадать при температуре -8°C, корнеплоды можно защитить, укрыв их соломой.

Кроме моркови, можно также посадить в августе редис, рукколу, салат или сидераты. Для сидератов подойдут овес, фацелия, рожь, горчица или масляничная редька. Все эти варианты позволят эффективно использовать свободное пространство и подготовить почву к следующему сезону.

Интересные факты о земле:

● Количество дождевых червей на 1 га почвы составляет примерно 130 000 особей общей массой ориентировочно 400 кг. За год они подпушивают более 30 тонн земли.

● Почва на французских виноградниках считается драгоценной, работники должны соскоблить ее с ботинок, чтобы вернуть назад.