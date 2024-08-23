Этот рецепт поможет вам приготовить очень нежный меренговый рулет , который станет настоящим хитом среди любителей сладостей. Он легко готовится из доступных ингредиентов, а результат превзойдет все ожидания.
Ингредиенты:
- Яичные белки - 200 г
- Сахар - 100 г
- Сахарная пудра - 100 г
- Кукурузный крахмал - 30 г
- Щепотка соли
- Лимонный сок - 5 г
- Свежая клубника - 350 г
- Крем-сырь - 300 г
- Сливки 33% - 60 г
- Сахарная пудра - 20 г
Приготовление:
-
Чтобы приготовить очень нежный меренговый рулет, начните с того, что взбейте яичные белки с щепоткой соли.
-
Как только появится белая пена, постепенно по чайной ложке добавьте сахар и сахарную пудру, продолжая взбивать. Это важный этап, чтобы приготовить очень ласковый меренговый рулет.
-
Добавьте кукурузный крахмал и лимонный сок, когда белки станут крепкими и на венчике образуются стойкие пики.
-
Выложите меренг на пергаментную бумагу, разровняйте ее равномерно и выпекайте 40 минут при температуре 130°С. Этот шаг также важен, чтобы приготовить очень ласковый меренговый рулет.
-
Для крема смешайте сливки, крем-творог и сахарную пудру. Клубнику нарежьте кубиками.
-
Готовую меренгу переверните внутренней стороной вверх, нанесите крем, выложите клубнику и сверните в рулет, используя пергамент или пищевую пленку.
-
Заверните рулет в пищевую пленку и поставьте в холодильник на несколько часов.
Источник: hectorjimenezbravo
Читайте также:
Что сделать, чтобы перец уродился раньше: хозяин назвал простую "процедуру".
Как избавиться от тли за одну отделку: что нужно срочно сделать.
Когда и как высаживать помидоры в открытую почву – секреты опытных огородников.