Этот рецепт поможет вам приготовить очень нежный меренговый рулет , который станет настоящим хитом среди любителей сладостей. Он легко готовится из доступных ингредиентов, а результат превзойдет все ожидания.

Ингредиенты:

  • Яичные белки - 200 г
  • Сахар - 100 г
  • Сахарная пудра - 100 г
  • Кукурузный крахмал - 30 г
  • Щепотка соли
  • Лимонный сок - 5 г
  • Свежая клубника - 350 г
  • Крем-сырь - 300 г
  • Сливки 33% - 60 г
  • Сахарная пудра - 20 г

Меренговый рулет

Приготовление:

  1. Чтобы приготовить очень нежный меренговый рулет, начните с того, что взбейте яичные белки с щепоткой соли.

  2. Как только появится белая пена, постепенно по чайной ложке добавьте сахар и сахарную пудру, продолжая взбивать. Это важный этап, чтобы приготовить очень ласковый меренговый рулет.

  3. Добавьте кукурузный крахмал и лимонный сок, когда белки станут крепкими и на венчике образуются стойкие пики.

  4. Выложите меренг на пергаментную бумагу, разровняйте ее равномерно и выпекайте 40 минут при температуре 130°С. Этот шаг также важен, чтобы приготовить очень ласковый меренговый рулет.

  5. Для крема смешайте сливки, крем-творог и сахарную пудру. Клубнику нарежьте кубиками.

  6. Готовую меренгу переверните внутренней стороной вверх, нанесите крем, выложите клубнику и сверните в рулет, используя пергамент или пищевую пленку.

  7. Заверните рулет в пищевую пленку и поставьте в холодильник на несколько часов.

Меренговый рулет

Источник: hectorjimenezbravo

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