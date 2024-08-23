Этот рецепт поможет вам приготовить очень нежный меренговый рулет , который станет настоящим хитом среди любителей сладостей. Он легко готовится из доступных ингредиентов, а результат превзойдет все ожидания.

Ингредиенты:

Приготовление:

Чтобы приготовить очень нежный меренговый рулет, начните с того, что взбейте яичные белки с щепоткой соли.

Как только появится белая пена, постепенно по чайной ложке добавьте сахар и сахарную пудру, продолжая взбивать. Это важный этап, чтобы приготовить очень ласковый меренговый рулет.

Добавьте кукурузный крахмал и лимонный сок, когда белки станут крепкими и на венчике образуются стойкие пики.

Выложите меренг на пергаментную бумагу, разровняйте ее равномерно и выпекайте 40 минут при температуре 130°С. Этот шаг также важен, чтобы приготовить очень ласковый меренговый рулет.

Для крема смешайте сливки, крем-творог и сахарную пудру. Клубнику нарежьте кубиками.

Готовую меренгу переверните внутренней стороной вверх, нанесите крем, выложите клубнику и сверните в рулет, используя пергамент или пищевую пленку.