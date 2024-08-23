В Одесской областной психиатрической больнице №2, которая оказывает медицинскую помощь военным, условия пребывания крайне неудовлетворительны. На стенах заметна плесень, а качество пищи требует значительного улучшения.

Об этом сообщил боевой медик 35-й бригады морской пехоты Петр Конопля в Telegram.

По словам Конопли, он проходит лечение в Одесской областной психбольнице №2. Военный обвиняет заведение в снабжении некачественной пищи, которую он описывает как "молочный клей", и жалуется на плесень на стенах палат.

Мужчина подчеркнул, что такое питание неприемлемо для военных, нуждающихся в сбалансированном рационе для восстановления. В меню отсутствуют фрукты и овощи, а еду готовят из некачественных продуктов.

"Почему я думаю, что имею право оценивать еду в больнице? Потому что за почти три года войны я получил четыре ранения, был в совершенно разных больницах и реабилитационных центрах, и там кормят нормально, вкусно. Есть овощи, есть фрукты. Поэтому когда я попадаю в больницу, понимаю, что приехал отъесть, чтобы вернуться полным сил назад на службу", - отметил парамедик.

Он подчеркнул, что обещания улучшить условия не были исполнены. Хотя его переводят в другую больницу, он объявил голодовку, пока ситуация не будет решена для всех пациентов заведения.

Последние новости Украины:

Напомним, задержан заместитель Министра энергетики Украины.

Как сообщала Politeka, в Украине обнаружили новый скандал на закупках для военных.

Также Politeka писала, что СБУ установили нового агента рф.