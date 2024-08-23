Тариф для населения остается без изменений, и начисление будет происходить по-прежнему, но некоторые могут платить меньше.

С начала августа тарифы на электроэнергию выросли, включая тарифы для двухзонных счетчиков. Однако остается вопрос, будет ли отменен тариф "день-ночь". Сейчас основной тариф на электроэнергию составляет 4,32 гривны за киловатт. В то же время владельцы двухзонных и трехзонных счетчиков платят по другим тарифам.

Тариф "день-ночь" для населения остается без изменений, и начисление будет происходить по-прежнему.

Тарифы для двухзонных счетчиков:

С 07:00 до 23:00 – 4,32 гривны за киловатт.

С 23:00 до 07:00 – 2,16 гривны за киловатт.

Тарифы для трехзонных счетчиков:

С 08:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 – 6,48 гривны за киловатт (коэффициент 1,5).

С 07:00 до 08:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00 – 4,32 гривны за киловатт (коэффициент 1).

С 23:00 до 07:00 – 1,73 гривны за киловатт (коэффициент 0,4).

Напомним также, что НАК "Нафтогаз" не планирует повышать тарифы на газ в следующем отопительном сезоне 2024-2025 годов для разных потребителей, включая домохозяйства и теплокоммунэнерго.

CEO Алексей Чернышов заявил, что потребление российского газа или газа с дотациями вредит независимости и суверенитету Украины, отмечая, что это отчасти объясняет причины текущей войны. Чернышев подчеркнул, что энергетический суверенитет важен для обеспечения полной независимости и суверенитета страны.

Источник: 24Канал.

Последние новости в Украине:

Напомним, тариф на свет в Украине вырос в этом году.

Как сообщала Politeka, украинцев ожидает улучшение ситуации в энергетике.

Также писала Politeka, тариф на электроэнергию зимой, какими будут цифры в платежках.