Досудебное расследование завершено и дело передано в суд под надзором Житомирской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона.

В Житомирской области завершено досудебное расследование в отношении 38-летнего жителя Коростеня, подозреваемого в получении взятки за "посреднические услуги" по исключению местного жителя из военного учета. Мужчине грозит до пяти лет заключения. Об этом сообщила пресс-служба полиции Житомирской области.

По данным следствия, подозреваемый, работавший водителем в Региональном территориальном центре комплектования и социальной поддержки (РТЦК), в мае 2024 года намекнул знакомому на возможность влияния на проверку статуса военнообязанных через специализированную информационную систему. Знакомый попросил его проверить данные об одном из друзей, предоставив фото военно-учетных документов.

Подозреваемый заявил, что обнаружил в системе информацию о том, что мужчина уклоняется от военной службы и находится в розыске. Он предложил помочь удалить эти данные с базы "Оберег" и внести изменения в военные документы, чтобы исключить его из учета за плату в 1000 долларов США.

В начале июня подозреваемый встретился с клиентом, получил от него военный билет и 500 долларов в качестве частичного платежа. На следующий день он предоставил документ с внесенными отметками и получил оставшуюся сумму.

Досудебное расследование завершено и дело передано в суд под надзором Житомирской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона.

Подозреваемому предъявлены обвинения в злоупотреблении влиянием. Ему грозит штраф от 2000 до 5500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

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