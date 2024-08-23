В Украине пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, имеют право на дополнительную финансовую поддержку от государства. Эта помощь предоставляется для поддержки пожилых людей, нуждающихся в особом внимании из-за своего возраста и возможных медицинских потребностей.

Какие выплаты предусмотрены после 80 лет

Пенсионеры, достигшие 80 лет, автоматически получают дополнительную выплату к пенсии в размере 570 гривен. Эта сумма начисляется в месяц, когда человек отмечает свой 80-й день рождения. Важно учесть, что данная доплата доступна только тем, чья пенсия не превышает 10 340,35 гривны.

Кроме того, одинокие пенсионеры старше 80 лет могут получить еще дополнительные выплаты. Те, кто нуждается в постоянном постороннем уходе из-за состояния здоровья, имеют право на ежемесячную доплату к пенсии.

Обратите внимание! По состоянию на сегодняшний день, размер этой дополнительной выплаты составляет 944 гривны, что эквивалентно 40% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

Для получения этой выплаты нужно подать заявление в органы социальной защиты или Пенсионный фонд Украины. К заявлению необходимо добавить следующие документы: