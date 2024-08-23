Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук отмечает, что формально МВФ ничего не требует, а лишь рекомендует "выполнить" повышение тарифов.

МВФ положительно оценил планы по повышению налогов, но фактически "отменил" ожидания скорого восстановления Украины, отметив, что война может продолжаться еще долго.

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук отмечает, что формально МВФ ничего не требует, а только рекомендует "к исполнению".

"Даже уже не смешно такое слышать. А всю черную работу выполняют свои, на местах. Как когда-то в 1933 году "свои" ходили и выискивали зарытое зерно, так и сегодня украинцев по сути раскулачивают те же "свои". Министры, департаменты, управление , отделы. Такое энергетическое раскулачивание украинцев", - пояснил Юрий Корольчук.

По его словам:

Тарифы на электроэнергию планируют повысить до 5,5-6 гривен за киловатт, при этом потребителей, вероятно, разделят по объему потребления.

Цена газа может вырасти до 11 000–12 000 гривен за 1000 кубометров.

Стоимость тепла может повыситься до 3000–5000 гривен за гигакалорию.

У МВФ пока один ответ на все вопросы – денег нет. Еще один неизвестный вопрос – когда и как завершится война. Поэтому нужно спешить, желательно до ноября. Хотя эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук верит, что система будет пытаться спасти себя, внешнее давление сегодня гораздо сильнее.

Источник: 24Канал.

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