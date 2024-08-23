На самом же деле каждый клиент банка, соглашаясь с условиями договора, гарантирует, что счетом (и картой) он будет пользоваться персонально.

Национальный банк Украины (НБУ) планирует ввести лимит на выходные p2p-переводы с карты на карту. Это решение обусловлено тем, что мошенники, владельцы онлайн-казино, контрабандисты и даже российские спецслужбы используют дроп-счета (покупаемые у обычных украинцев банковские карты) для незаконных платежей и отмывания крупных сумм. НБУ уже обнаружил около 80 тысяч таких "дропов".

"Дропы" – это лица, которые за вознаграждение предоставляют преступникам доступ к своим банковским картам и счетам. Такие карты используются как транзитные для переводов между разными счетами. Это позволяет злоумышленникам вводить жертв в заблуждение, "запутывать следы" и усложнять работу правоохранительных органов при расследовании преступлений.

Денежные средства, проходящие через счет "дропа", могут быть получены преступным путем, в частности через торговлю наркотиками, людьми, оружием и другими незаконными операциями. Также счета "дропов" часто используются для уклонения от уплаты налогов и перемещения денег, похищенных со счетов других лиц.

"Денежных мулов" могут привлекать как на постоянной основе – когда они регулярно переводят средства по указанию, получая за это определенный процент, так и "однократно" – когда за разовую плату передают оформленные на них банковские карты вместе с пин-кодами и доступ к веб -банкинга.

Ограничение в 100 тыс. грн. в месяц приведет к уменьшению суммы теневых доходов. Кроме того, дополнительные меры, такие как усиление финансового мониторинга и создание реестра, могут существенно повысить расходы на использование дроп-счетов для отмывания средств. Вместо одного "дропа" злоумышленникам, возможно, придется покупать несколько карточек.

Большинство экспертов отрасли соглашаются: необходимо вводить уголовную ответственность для тех, кто продает свои карты с целью их использования в схемах. Уголовная ответственность за это предусмотрена во многих странах ЕС.

Источник: OBOZ.UA

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