Гороскоп по одной карте Таро для всех знаков зодиака на 23 августа с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

Горокоп Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 23 августа.

Что принесет этот день вашему знаку зодиака? Читайте дальше.

Расклад Таро на одну карту по знаку зодиака на 23 августа:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Императрица

Доверяйте своей интуиции, Овен.

У вас много информации из разных источников, но самая важная из них находится внутри вас. Слушайте свое сердце. Оно никогда не направит вас неправильно.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Суд

Телец, ты слишком много думаешь. Иногда нужно просто делать то, что хочешь, и позволить проблемам разрешиться самим собой.

Вы откладываете то, что могло бы стать прекрасным опытом. Так почему же неуверенность в себе?

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Звезда

Попросите вселенную дать вам то, что вы действительно хотите испытать.

Вам не нужно беспокоиться о том, что вы недостаточно хороши или не заслуживаете того, чего хотите.

Вселенная хочет помочь вам в трудные времена. В этом и есть смысл жизни.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Повешенный

Вы ждете, что что-то произойдет, но изменение — это не пассивное событие.

Если что-то когда-нибудь улучшится, первый шаг к изменению начнется с вас.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Отшельник

Вам нужно немного времени на отдых. Вы неустанно отдавали себя, но теперь пришло время отстраниться от жизни и провести время, сосредоточившись на своем внутреннем мире.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Луна

Вы знаете, когда нельзя доверять кому-то.

Ваши инстинкты не ведут вас в неправильном направлении. Но вы думаете о том, чтобы их игнорировать. Почему?

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Маг

Внутри тебя есть что-то особенное.

Вы скрывали это некоторое время, но теперь вам нужно показать миру, за что вы выступаете. Зачем стесняться, когда у вас есть так много, что предложить миру?

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Влюбленные

Вам нужно принять важное решение относительно любви, но вы колеблетесь из-за неуверенности.

Любовь немного подождет, но в конце концов дверь возможностей пройдет мимо вас.

Хорошие вещи приходят к тем, кто ждет, но они также уходят, если ждать слишком долго.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Колесо Фортуны

Вы движетесь к вершине своей карьеры, и на вашем пути будут встречаться люди.

Вы не хотите забывать людей, которые помогали вам на этом пути. Будьте тем человеком, который помогает другим, когда у вас есть возможность сделать это из-за вашего положения.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Дьявол

Когда бы искушение ни возникало на вашем пути, ему трудно противостоять. Но, возможно, вам стоит проявить сдержанность, когда это возможно.

То, чем вы рискуете, может не стоить жертв.

Вы можете пожалеть, что зашли слишком далеко и не смогли остановиться и начать все сначала.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Верховная Жрица

Вы находитесь в выгодном положении, позволяющем привнести доброту и благость в круг своего влияния.

В вашем мягком и кротком характере есть что-то такое, что побуждает людей становиться лучше и делать больше, чем они делали раньше.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Башня

Беда пришла из ниоткуда. Как вы собираетесь реагировать? Возможно, вы захотите убежать от проблемы или встретиться с ней лицом к лицу.

Вам может не нравиться идея конфронтации, но бывают моменты, когда вам приходится взглянуть своим страхам в лицо и сделать это.

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