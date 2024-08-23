Сегодня вы узнаете надежный способ подкормить огурцы в августе, который значительно повысит плодоношение и позволит собрать максимум урожая с грядки. Эксперты объяснили, почему следует подкормить огурцы обычным сахаром.

Это удобрение очень простое и экономное, ведь для того чтобы подкормить огурцы, используется обычный сахар. Подкормка на его основе предотвращает пожелтение листьев, добавляет растениям энергии для образования новых завязей и продлевает период плодоношения. Огуречные кусты особенно нуждаются в тепле и правильном уходе в августе, поэтому подкормить огурцы таким образом будет идеальным решением.

Опытные дачники раз в 10 дней возделывают свои растения, чтобы подкормить огурцы сахаром. Благодаря глюкозе, содержащейся в сахаре, растения получают дополнительную энергию для развития, которую корни используют для дыхания и питания клеток. В почве сахар распадается на фруктозу, не нужную растению, и глюкозу, которая необходима для восстановления слабых кустов. Вместо сахара можно использовать аптечную глюкозу – результат будет столь же впечатляющим. Кусты оживут, листья станут ярко-зелеными, а завязи быстрее превратятся в плоды.

Итак, как правильно подкормить огурцы таким раствором? На один литр теплой воды берём столовую ложку сахара, то есть на ведро воды нужно 10 ложек. Хорошо размешиваем и под каждый куст выливаем по одному литру этого раствора. Эта подкормка стимулирует развитие корневой системы, укрепляет стебли и способствует образованию большего количества завязей. Используйте этот метод, чтобы подкормить огурцы, и наслаждайтесь невероятным урожаем, который продлится до конца сентября!

Но не забывайте о защите от фитофтороза. Можно использовать как проверенные народные методы, так и специализированные средства из агромагазинов.

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