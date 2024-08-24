Приватбанк активно проводит финансовый мониторинг, в рамках которого массово блокирует счета и прекращает сотрудничество с клиентами. Одной из причин таких действий может быть перевод "отпускных" на зарплатные карты, что банк может считать рискованными доходами. Об одном из таких случаев сообщил клиент на портале "Минфин".

Он сообщил, что после зачисления средств за отпуск на его зарплатную карту банк прекратил с ним сотрудничество. Клиент выразил возмущение и заявил о намерении подать иск в суд из-за этого решения. Кроме того, он отметил, что заблокированные средства до сих пор не вернулись.

"Зачислили средства за отпуск, целевая выплата и банк это расценил как риск ну… расторжение договора и хорошо. Так еще средства не возвращают, надо больше времени… Буду подавать иск в суд. P. s. Банк мне ответ шаблонный не нужен, а люди пусть видят какое отношение к клиентам", - говорится в сообщении.

Он сообщил, что после зачисления средств за отпуск на его зарплатную карту банк прекратил с ним сотрудничество. Клиент выразил возмущение и заявил о намерении подать иск в суд из-за этого решения. Кроме того, он отметил, что заблокированные средства до сих пор не вернулись.

Банки используют разные критерии для инициирования проверок своих клиентов. К таким критериям относятся: постоянные переводы за границу, транзакции с азартными играми, связи с россией или Беларусью, превышение расходов над поступлениями на счет, получение более 30 тысяч гривен от виртуальных активов, а также регулярное обналичивание с их мгновенным обналичиванием. . В частности, проверки могут быть в любой момент и инициированы в случаях:

Постоянных переводов или получения переводов из-за границы;

Транзакции с азартными играми и лотереями;

Связей с Россией или Белоруссией;

Регистрация по адресу массовой регистрации или вымышленному адресу;

расходов, превышающих поступление на счет;

Поступление от криптовалют на сумму более 30 тысяч гривен;

Регулярных переводов с мгновенным обналичиванием;

Переводов или получения средств, превышающих личный лимит.

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