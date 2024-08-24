Правоохранители совместно с СБУ задержали вымогателя и шантажиста в соответствии со статьей 208 УПК РФ.

На Днепропетровщине задержан мужчина, который требовал у военного 6 тысяч долларов США несуществующего долга. Подробности сообщили в пресс-службе Днепровской областной прокуратуры.

По данным следствия, подозреваемый из Запорожья требовал у военнослужащего погашения несуществующего долга на сумму 6 тысяч долларов США.

Чтобы заставить потерпевшего оплатить деньги, подозреваемый применял психологическое давление, угрожая физической расправой как в телефонных разговорах, так и при личных встречах.

Кроме того, мужчина запугивал родственников военного, угрожая поджечь их жилье. Под давлением и страхом за себя и близких потерпевший согласился передать указанную сумму.

Правоохранители задержали вымогателя в соответствии со статьей 208 УПК РФ.

В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Разоблачение злоумышленника проводили прокуроры вместе со следователями Днепровского районного управления полиции ГУНП в Днепропетровской области. Оперативное сопровождение обеспечивали сотрудники отдела криминальной полиции ГРУП ГУНП в области и Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины.

При процессуальном руководстве Центральной окружной прокуратуры города Днепра сообщено о подозрении мужчине по факту вымогательства в период военного положения (ч. 4 ст. 189 УК Украины).

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