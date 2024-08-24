Украина готовится к возможно самой сложной зиме, обеспечивая соответствующие запасы газа и стабильные цены для потребителей. Одновременно население призывают к повышению энергоэффективности, чтобы снизить риски энергетических кризисов. Об этом рассказал СЕО "Нефтегаза" Алексей Чернышев.

С приближением зимы обеспечение стабильной поставки газа становится главным приоритетом для Украины.

Следующий отопительный сезон обещает быть одним из самых сложных в истории страны.

"Очевидно, что следующий отопительный сезон, следующая зима историческая для Украины в том отношении, что она будет наиболее сложной", - отметил Чернышев.

Главной проблемой является обеспечение достаточного количества энергии и тепла в условиях войны, когда энергетическая инфраструктура постоянно находится под угрозой атак. Несмотря на эти трудности, "Нефтегаз" активно готовится к зимнему сезону. Уже накоплен необходимый объем природного газа и соблюдаем план, увеличивая этот объем.

Он также отметил рост добычи украинского газа: " Наша добыча превышает на 7% добычу предыдущего года. Это очень хорошо, потому что украинцы будут с газом, украинцы будут именно с украинским газом, без импортного газа", – добавил Чернышев.

Цены на газ для бытовых потребителей и производителей тепла останутся стабильными. "Цены останутся на том же уровне, что и в прошлом году", - отметил Чернышев, подчеркнув, что действует режим ПСО (возложение специальных обязанностей), который обеспечивает фиксированные цены и запрещает их повышение. Это гарантирует, что цены на газ не будут расти, что является важной поддержкой миллионов украинских домохозяйств и предприятий в этот сложный период.

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