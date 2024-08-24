Украина может облегчить зимний сезон, если удастся восстановить 3 гигаватта мощностей тепловой и гидроэнергетики. Однако полностью избежать отключений будет сложно.

Директор энергопрограмм Центра Разумкова Владимир Омельченко, комментируя вероятный дефицит энергии и его отражение в графиках обесточивания для бытовых потребителей, отметил, что зимой дефицит может достигать около 2 гигаватт.

По его мнению, избежать плановых отключений электроэнергии будет сложно. Ожидается, что в среднем будут применять одну-две очереди отключений: одна очередь будет длиться 4 часа, а две – 8 часов. Однако продолжительность отключений может варьироваться, и в некоторые дни они могут быть как короче, так и длиннее.

"Дефицит зимой в среднем составит, на мой взгляд, около 2 гигаватт. В отдельные часы, например, в вечерние и при ощутимых морозах - ниже -10 градусов - потребность потребления может достигать у нас около 18 гигаватт. То есть будет дефицит до 4 гигаватт в такие периоды, а именно в морозные дни и в пиковые часы потребления электроэнергии. Вот такой базовый прогноз. энергопрограмм Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Впрочем, Омельченко выразил надежду, что Украина сможет получить необходимое оборудование к началу осенне-зимнего периода и во время его прохождения, что позволит отремонтировать 3 гигаватта мощностей тепловой генерации и гидроэнергетики.

Источник: NV.

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