Почти половина пользователей платформы Work.ua, которые искали работу и отвечали на вакансии – это зуммеры (рожденные между 1997 и 2012 годами). В 2024 году их доля составила 46% всех работодателей в Украине.
Доля зуммеров на рынке труда Украины росла с 43% в 2022 году до 45% в 2023 году и достигла 46% в этом году. В то же время, эта цифра все еще соответствует уровню 2021 года.
В топ-10 самых популярных вакансий среди поколения в период с июня по начало августа 2024 года попали:
- Продавец-консультант
- Менеджер по продажам
- Администратор салона красоты
- Оператор контакт-центра
- Бариста
- Кассир
- Официант
- Менеджер по персоналу
- Контент-специалист
- Администратор
Интересно, что зарплатные ожидания зуммеров на 11–40% ниже предложений работодателей. К примеру, контент-специалисты, для которых работодатели предлагают зарплату в 19 000 гривен, ожидают зарабатывать около 15 000 гривен.
Самая большая разница в зарплатных ожиданиях наблюдается в должности менеджера по продажам, где представители поколения Z указывают на снижение зарплаты на 11 000 гривен по сравнению с медиа предложением.
Представители поколения Z при выборе вакансий ориентируются на возможность совмещения работы с обучением и получения опыта для будущего карьерного роста. Однако есть несколько факторов, которые могут оттолкнуть молодежь при поиске работы:
- Причастность компании к скандалам и сотрудничество с Россией
- Несправедливое руководство
- Отсутствие возможностей для карьерного роста
- Нездоровая атмосфера в коллективе
Источник: 24 Канал.
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