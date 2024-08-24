Почти половина пользователей платформы Work.ua, которые искали работу и отвечали на вакансии – это зуммеры (рожденные между 1997 и 2012 годами). В 2024 году их доля составила 46% всех работодателей в Украине.

Доля зуммеров на рынке труда Украины росла с 43% в 2022 году до 45% в 2023 году и достигла 46% в этом году. В то же время, эта цифра все еще соответствует уровню 2021 года.

В топ-10 самых популярных вакансий среди поколения в период с июня по начало августа 2024 года попали:

Продавец-консультант

Менеджер по продажам

Администратор салона красоты

Оператор контакт-центра

Бариста

Кассир

Официант

Менеджер по персоналу

Контент-специалист

Администратор

Интересно, что зарплатные ожидания зуммеров на 11–40% ниже предложений работодателей. К примеру, контент-специалисты, для которых работодатели предлагают зарплату в 19 000 гривен, ожидают зарабатывать около 15 000 гривен.

Самая большая разница в зарплатных ожиданиях наблюдается в должности менеджера по продажам, где представители поколения Z указывают на снижение зарплаты на 11 000 гривен по сравнению с медиа предложением.

Представители поколения Z при выборе вакансий ориентируются на возможность совмещения работы с обучением и получения опыта для будущего карьерного роста. Однако есть несколько факторов, которые могут оттолкнуть молодежь при поиске работы:

Причастность компании к скандалам и сотрудничество с Россией

Несправедливое руководство

Отсутствие возможностей для карьерного роста

Нездоровая атмосфера в коллективе

Источник: 24 Канал.

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