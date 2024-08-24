Так что не обманывайтесь их внешностью, вместо этого бегите как можно быстрее, если вы начинаете замечать предупреждающие знаки злого поведения.

Какой самый уродливый морально знак зодиака и почему:

Водолей

Физически Водолей ошеломляет. Типа, захватывает дух, ошеломляет. Водолеи — безусловно, самый красивый знак зодиака — снаружи.

Они живут своей жизнью по своим собственным правилам, и когда вы встречаете Водолея, вы сразу же хотите погрузиться в его мир и жить этой идеалистической жизнью вместе с ним. Но не торопитесь.

Хотя их внешняя оболочка может быть красотой и надеждой, внутри Водолеи могут быть полным обманом. Плохой Водолей будет любить вас, когда ему это удобно, использовать вас, чтобы получить то, что он хочет, а затем, после того, как вы выложите все свои карты на стол, он отстранится, эгоистично не заботясь о вас.

2. Лев

Лев, возможно, не такой гнилой внутри, как Водолей, и уж точно не такой милый снаружи, но потенциальное сочетание высокомерия, ревности и привычки говорить, а не думать, делает его уродливым внутри.

И точно так же, как Водолей, плохой Лев осознает свое поведение, но предпочитает ничего не делать, чтобы исправить его. В то время как для Водолея это просто лень, для Льва это возвращается к простому высокомерию. Так что, честно говоря, трудно сказать, кто из этих двоих самый уродливый внутри — на самом деле это может быть ничья.

3. Козерог

Когда вы берете человека, который отказывается прощать, видит мир как постоянное темное облако страданий и настолько мертв внутри, что фактически холоден на ощупь, трудно не подумать, что этот человек уродлив внутри.

Вот что происходит, когда Козерог становится плохим.

Мне жаль, Козерог, что это риск для тебя. Но будь благодарен, что ты не Водолей.

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