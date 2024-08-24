Есть знаки Зодиака просто ужасны от природы, они рождаются с характером, который делает их либо бесконечно раздражительными, либо невыносимо сложными в общении, либо просто достаточно грубыми, чтобы каждый раз, когда они входят, убираться из комнаты.

Какие знаки зодиака имеют самые плохие личности, которые проявляют наибольший потенциал ужасности?

1. ОВЕН (21 марта - 19 апреля)

О да, ты не ожидал оказаться в этом списке, Овен. Однако ты действительно можешь смыть блеск с копейки, когда ты не удовлетворен, и ты это знаешь. Когда Овен недоволен , мы все получаем кусок этого пирога, и хотя мы на самом деле не наслаждаемся вкусом твоего угрюмого мученичества и властности, ты всегда следишь за тем, чтобы мы получили добавку, просто на всякий случай, если мы не поняли сути.

2. РАК (21 июня - 22 июля)

Ничто не сравнится с Раком в запое нытья. Рак — это знак капризности и раздражительности , и если настроение их одолевает, вы можете также биться головой о стену, просто чтобы вспомнить, каково это — контролировать свои собственные эмоции. Когда Рак выходит на сцену, страх накатывает на вас, как густая волна. Эти люди настроены серьезно, когда у них плохое настроение. Можно сказать, что они загнали рынок ужасного поведения в угол.

3. ЛЕВ (23 июля - 22 августа)

Львы — просто своенравные задиры , и их высокомерие порой может выбивать из колеи. Трудно спорить со Львом, когда он убежден, что он не только прав, но и является авторитетом во всем — всегда. Когда Лев не добивается своего, то пора расстилать ковер ужасов, потому что этот кот хочет на него блевать. Когда Лев дуется, у вас возникнет соблазн уйти, но вы не уйдете далеко, потому что они не могут устроить шоу без зрителей, которые будут смотреть и страдать от каждого их шага. Вы вернетесь, потому что вы никогда не услышите конца этому, если вы даже осмелитесь игнорировать их.

4. ДЕВА (23 августа - 22 сентября)

Если вы ненавидите себя и хотите страдать от длительных приступов грусти и поражения, то, конечно, проводите время с Девой в течение длительного времени. В то время как некоторые другие знаки зодиака с худшими личностями имеют тенденцию быть подлыми, жалеющими себя или грубыми, Дева, с другой стороны, просто самый ужасный знак зодиака. Они ничего не могут с собой поделать — это астрология.

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