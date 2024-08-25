Эти яркие и нежные блины со шпинатом станут настоящим украшением вашего стола. Они не только полезны, но и невероятно вкусны, а их вид непременно удивит ваших родных и друзей. Если вы ищете способ приготовить блины со шпинатом, которые будут идеальными по вкусу, этот рецепт именно для вас.

Ингредиенты:

Яйца – 2 шт.

Шпинат — 50 г

Соль - 2 г

Перец - 1 г

Мука - 30 г

Масло - 30 мл

Молоко – 80 мл

Крем-сырь - 50 г

Помидор - 40 г

Авокадо — 1 шт.

Руккола – 20 лет

Приготовление:

Сначала нужно правильно приготовить тесто, чтобы блины со шпинатом получились нежными и вкусными. В чашу блендера разбейте яйца, добавьте шпинат, соль, перец, растительное масло, муку и молоко. Смешивайте ингредиенты до получения однородной, ярко-зеленой массы. Следующий шаг – приготовить блины со шпинатом на хорошо разогретой сковороде. Налейте немного теста на поверхность и обжаривайте блины по 40 секунд с каждой стороны до золотистого оттенка. Шпинат придаст не только приятный вкус, но и красивый зеленый цвет, что сделает блюдо еще более аппетитным. Чтобы завершить процесс и приготовить блинчики со шпинатом с интересной начинкой, разрежьте готовый блинчик от центра, условно поделив его на четыре части. На каждую часть выложите разную начинку: крем-сырь с нарезанным помидором, кусочками авокадо и свежей рукколой. Такая подача смотрится очень аппетитно и позволяет насладиться разнообразием вкусов в одном куске.

Источник: hectorjimenezbravo

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