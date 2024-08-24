Беженцы из Закарпатья жалуются на новые венгерские правила, ограничивающие предоставление жилья, из-за чего тысячи людей могут остаться без дома.

Недавно в Венгрии вступил в силу новый закон, ограничивающий оказание помощи беженцам из Украины. Теперь право на жилье имеют только те, кто прибыл из районов, подвергшихся боевым действиям.

Нововведения привели к тому, что некоторые беженцы оказались на улице. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев призвало правительство пересмотреть это решение, поскольку до трех тысяч человек могут остаться без жилья.

Правозащитники особенно озабочены двумя категориями:

Ромы из Закарпатской области, которые живут в приютах, которые будут закрыты; Лица с двойным украинско-венгерским гражданством, которым отказывают в помощи других странах ЕС через венгерское гражданство.

В настоящее время в Венгрии находится около 30 тысяч беженцев из Украины. Не так давно в городе Коч уже выселили первых беженцев, преимущественно закарпатских цыган.

Беженка из Закарпатья Анна Лакатош в комментарии для DW на украинском говорит, что она с детьми с восьми часов утра ждет улицы и не знает, что будет дальше. Но и в Украину женщина возвращаться не хочет, потому что волнуется за мобилизацию родных.

"Когда мужчины возвращаются, их сразу забирают на фронт. Моя старшая сестра недавно похоронила своего 21-летнего сына. Я почувствовала ее боль и не хочу подвергать свою семью опасности" , - говорит женщина.

Другая беженка, Анита Давид, подтверждает слова первой.

"Мы бы не хотели возвращаться. Несмотря на то, что мы из Закарпатья, война идет и там, даже если там нет бомб. Наших ребят забирают на войну, когда им всего 17-18 лет" , - говорит она.

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