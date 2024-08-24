Этот рецепт позволит вам приготовить вкусную и ароматную фокаччу с сочной начинкой на ваш выбор.

Фокачча — это традиционный итальянский хлеб, который идеально подходит как самостоятельное блюдо или как основа для разнообразных начинок, рассказывает кулинар и фудблогер «Anny cooking».

Ингредиенты:

Мука — 600 г

Сухие дрожжи — 10 г

Соль — 10 г

Сахар — 10 г

Оливковое масло — 20 мл

Тёплая вода (~40°C) — 450 мл

Начинка:

Оливки или маслины

Помидоры черри

Свежий базилик или розмарин

Долька чеснока

Оливковое масло

Соль

Сыр (по желанию)

Приготовление:

Просейте муку в большую миску. Добавьте сухие дрожжи, соль, сахар и перемешайте. Влейте оливковое масло и тёплую воду. Используя столовую ложку, замешайте тесто до однородной консистенции. Накройте миску пищевой плёнкой и оставьте тесто подходить в теплом месте на 1 час.

Смажьте форму для выпекания оливковым маслом. Выложите тесто в форму и аккуратно распределите его по всей поверхности. Смажьте верх теста маслом, накройте пищевой пленкой и оставьте на 10 минут.

Смажьте руки маслом и сделайте углубления в тесте пальцами. Снова накройте тесто пленкой и дайте постоять ещё 10 минут.

Разложите выбранные ингредиенты начинки (оливки, помидоры черри, базилик или розмарин, чеснок, сыр) по поверхности теста. Старайтесь вдавливать их поглубже в тесто, чтобы начинка не подгорела во время выпекания.

Разогрейте духовку до 240°C. Поместите форму с тестом на нижний уровень духовки и выпекайте в режиме верх-низ около 25 минут.

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