Приготовить домашнее мороженое проще, чем кажется, особенно с таким рецептом, где можно использовать сгущенку.

Это простой и вкусный рецепт мороженого, которое приятно удивит вас своей текстурой и насыщенным вкусом вареной сгущенки, рассказывает в своем блоге в социальной сети Инстаграм кулинар и фудблогер «Anny cooking».

Ингредиенты:

Сливки 33% — 500 мл

Вареная сгущенка — 200 г

Вафельные коржи — 2 шт.

Приготовление:

Возьмите разъемную форму для выпечки. Смажьте бортики формы сливочным маслом и застелите дно пергаментной бумагой. Положите один вафельный корж на дно формы.

Очень холодные сливки взбивайте до стойких пиков с помощью миксера. Когда сливки достигнут нужной консистенции, добавьте вареную сгущенку и взбивайте массу ещё примерно одну минуту до получения однородной смеси.

Вылейте получившуюся сливочную массу на вафельный корж в форме. Накройте сверху вторым вафельным коржом.

Поместите форму с мороженым в морозильную камеру и оставьте до полной заморозки.

После заморозки извлеките мороженое из формы, удалите пергамент и нарежьте на порции.

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