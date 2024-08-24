Это простой и вкусный рецепт мороженого, которое приятно удивит вас своей текстурой и насыщенным вкусом вареной сгущенки, рассказывает в своем блоге в социальной сети Инстаграм кулинар и фудблогер «Anny cooking».
Ингредиенты:
- Сливки 33% — 500 мл
- Вареная сгущенка — 200 г
- Вафельные коржи — 2 шт.
Приготовление:
Возьмите разъемную форму для выпечки. Смажьте бортики формы сливочным маслом и застелите дно пергаментной бумагой. Положите один вафельный корж на дно формы.
Очень холодные сливки взбивайте до стойких пиков с помощью миксера. Когда сливки достигнут нужной консистенции, добавьте вареную сгущенку и взбивайте массу ещё примерно одну минуту до получения однородной смеси.
Вылейте получившуюся сливочную массу на вафельный корж в форме. Накройте сверху вторым вафельным коржом.
Поместите форму с мороженым в морозильную камеру и оставьте до полной заморозки.
После заморозки извлеките мороженое из формы, удалите пергамент и нарежьте на порции.
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