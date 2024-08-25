Вашему вниманию предлагается гороскоп на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 25 августа с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

Гороскоп Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 25 августа.

Что принесет этот день вашему знаку зодиака? Читайте дальше.

Расклад Таро на одну карту по знаку зодиака на 25 августа:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Четверка Кубков

Не принимай все так близко к сердцу, Овен. Не все зависит от тебя.

Вы можете оказаться в центре внимания, но это не значит, что другие согласны с вашей оценкой ситуации.

Самое важное, что вам нужно сделать, — это управлять собой. В конце концов, это все, за что вы несете ответственность.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Влюбленные

Кто-то может вами заинтересоваться и дать вам массу оснований полагать, что вы должны уделять ему время, но этого делать не следует.

Но если вы не верите, что это тот, кто вам подходит, то отпустите его. Для каждого есть кто-то, и ожидание человека, который лучше всего подходит вам, — это идеальный вариант.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Девятка Жезлов

У каждого есть потрясающая идея, но не всегда хочется воплотить ее в жизнь самостоятельно.

Вас просят создать партнерство с другом, но это не значит, что ваши отношения перерастут в бизнес.

Подумайте хорошенько. Возможно, движение в этом направлении может привести к потере того, что у вас уже есть и что работает.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Рыцарь Кубков

Никто не должен использовать свои эмоции для манипулирования другим человеком, поэтому, когда вы чувствуете, что вам предъявили ультиматум, дважды подумайте, как вы на него отреагируете.

Возможно, вам сейчас не нравится чувствовать себя виноватым, однако вам важно быть честным с собой и делать то, что лучше для вас. В конце концов, настоящий друг переживет это и не будет держать на вас обиду.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Девятка Пентаклей

Никогда не стоит смешивать работу и удовольствие.

Тот факт, что вам нравится работать с кем-то и вы хорошо ладите в офисе, не обязательно означает, что вам следует смешивать другие аспекты своей жизни.

Будьте уверены, что пересечение черты — это то, что вы считаете нужным сделать. Как только вы перейдете определенную черту, будет трудно изменить свое решение.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Десятка Пентаклей

Каждая история успеха начинается с упорного труда, времени и инвестиций.

Ничего не происходит случайно, а только благодаря усердным действиям, предпринимаемым последовательно.

Вы ищете легкий путь из точки А в точку Б, но сейчас нет коротких путей. Только упорный труд.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Пятерка Мечей, перевернутая

Наконец-то тишина. Вам потребовалось много времени, чтобы вычеркнуть определенного человека из своей жизни, и теперь мир и покой начинают устанавливаться.

Какая-то часть вас может скучать по этой драме, но не делайте ничего, чтобы восстановить связь.

Это будет похоже на то, как если бы вы попали в осиное гнездо, роящее вас болью и страданиями. Лучше всего просто позволить токсичным отношениям закончиться.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Семерка Мечей

Трудно думать, когда вокруг шум и отвлекающие факторы.

Важно освободить свое расписание и выделить себе немного времени, чтобы сосредоточиться и просто сосредоточиться на своих мыслях, понять, что именно вам нужно и что вы чувствуете в своем сердце.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Рыцарь Пентаклей

Вы конкурентоспособны и готовы сделать все возможное, чтобы достичь вершины выбранной вами карьеры.

В начале новой работы вам нужно будет сохранять спокойствие и не тратить всю свою энергию.

Задайте себе темп. Убедитесь, что вы учитесь и вносите свой вклад одновременно.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Двойка Жезлов, перевернутая

Вы готовы принять важное решение и быстро изменить направление в определенной области своей жизни.

Это волнующее время для вас. Не сомневайтесь. Вы знаете, что это то, что вам было предназначено сделать, и сейчас самое время.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Семерка Кубков

Когда вы чувствуете себя подавленным какой-то ситуацией, полезно обсудить ее с другом.

Друг — это тот, кто может помочь вам сказать то, что вы пропустили.

Они могут дать вам обратную связь и напомнить о том, как далеко вы продвинулись, особенно когда вы чувствуете неуверенность в своей жизни.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Паж Мечей

Кто-то может передать вам важное сообщение, которое не следует игнорировать.

Хотя они и ясны и понятны, обязательно читайте между строк.

Некоторые вещи оставлены на волю случая, и вы не захотите упустить важную возможность.

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