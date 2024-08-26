Вашему вниманию предлагается гороскоп на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 26 августа с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

Гороскоп Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 26 августа.

Что принесет этот день вашему знаку зодиака? Читайте дальше.

Расклад Таро на одну карту по знаку зодиака на 26 августа:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Двойка Кубков, перевернутая

Чувства, которые терзали вас всю неделю, теперь начинают утихать.

Ясность настолько близка, что вы сможете знать, какие решения необходимо принять.

Вам будет гораздо легче сказать «нет», когда это необходимо. И то, что ждет вас, что вы с трудом приняли, все еще останется за дверью. Все, что вам нужно сделать сейчас, это пройти.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Шестерка Жезлов

У тебя есть маленькая мечта, которую ты хочешь воплотить, но страшно подумать об этом. Все жертвы, которые тебе придется принести, чтобы это стало реальностью, сложны.

Но эти мечты стоят вашего времени и энергии. Так что вместо того, чтобы откладывать то, что вы действительно хотите в своей жизни, отложите то, в чем вы предпочитаете не участвовать. Обмен будет того стоить.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Император, перевернутая

Нет смысла бороться. Иногда нужно просто позволить людям быть.

Несчастные люди часто пытаются опустить вас до своего уровня.

Когда вы знаете, что человек просто ведет себя неуклюже без причины, отстранитесь от драмы. Вы заслуживаете хорошего дня.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Императрица, перевернутая

Иногда полезно подвергнуть сомнению свои инстинкты.

Если вы привыкли игнорировать свое сердце, вам понадобится время, чтобы оно смогло ясно говорить с вашим разумом.

Это нормально, если вам сложно научиться лучше прислушиваться к своим чувствам.

Со временем и терпением все начнет налаживаться. Не будьте слишком строги к себе.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Мир

Успех требует времени. Единственная причина, по которой успех приходит за одну ночь, заключается в том, что никто не видит работу, которая велась на заднем плане.

Иногда приходится очень долго бороться, прежде чем наступает момент внезапной победы.

Обращайте пристальное внимание на детали и никогда не недооценивайте силу упорного труда.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Двойка Мечей

Вы продолжаете перебирать идеи и чувствуете, что совершили ошибку.

Хорошо составить список «за» и «против», чтобы вы могли ясно видеть, с чем имеете дело. Знайте, какие есть риски. Они помогут вам увидеть первопричину вашего решения.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Король Мечей

Не все будут думать так же, как вы, и важно, чтобы вы не проецировали себя на других.

Вот почему люди часто впадают в заблуждение, думая, что все остальные люди в их жизни находятся на той же волне.

Всегда проверяйте, на каком этапе находятся люди, и будьте тем, кто задает хорошие вопросы.

Всегда стремитесь узнать других и понять, что происходит в их жизни. Помните, образ мышления — это образ жизни

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Отшельник

Иногда вам просто нужно отстраниться от мира и вернуться к своим чувствам.



Если вы чувствуете себя истощенным и подавленным всем, что происходит в вашей жизни, это сигнал для вас, чтобы избавиться от стресса и провести время с собой.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Тройка Мечей

Вы чувствуете себя обманутым и лишенным чего-то важного для вас.

Вы думали, что у вас есть союзник в жизни, который будет рядом с вами и в горе, и в радости.

Однако вы быстро поняли, что это не так. Это была не ваша вина, люди иногда скрывают правду.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Туз Жезлов, перевернутая

Хорошая идея — это та, которую вы можете спланировать. То, что у вас было желание что-то попробовать, не обязательно означает, что вы сможете зайти так далеко.

Нормально оказаться в центре неудачи. Многие успехи начинались с одного и того же, и уроки, которые вы усвоите сейчас, помогут вам сделать следующее начинание успешным.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Паж Пентаклей, перевернутая

Научиться управлять своими деньгами непросто. Это требует проб и ошибок. Обучение у других людей может стать для вас одним из способов избежать более дорогостоящих ошибок.

Если вы чего-то не знаете, вместо того, чтобы притворяться, что знаете, попросите совета.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Верховная Жрица

Доверьтесь своему высшему разуму. Он редко будет направлять вас не туда. Даже если вы не будете на 100% уверены, что находитесь на правильном пути или даже в правильной карьере, вы поймете немного больше о том, что это конкретное место и время означает для вашего будущего.

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