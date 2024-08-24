В Украине средняя заработная плата выросла на 2,8 тыс. гривен, показывая значительное повышение доходов граждан за последний год.

За последний год в Украине существенно выросла средняя зарплата. Это подтверждают данные Пенсионного фонда, использующего этот показатель для исчисления пенсий.

Информация обнародована на официальном сайте ПФУ. Фонд сообщает, что за второй квартал текущего года был утвержден новый размер средней заработной платы, на основе которого рассчитываются пенсии. В течение года средняя зарплата значительно выросла.

Согласно данным, средняя заработная плата по месяцам этого года составляла:

в январе - 14,974 тыс. гривен

в феврале - 15,267 тыс. гривен

в марте - 15,433 тыс. гривен

в апреле - 16,847 тыс. гривен

в мае - 17,178 тыс. гривен

в июне - 18,806 тыс. гривен

Следовательно, в июне этого года средняя зарплата выросла на 17,5% (или 2,794 тыс. гривен) по сравнению с июнем прошлого года. В то же время, официальный уровень годовой инфляции составил 4,8%.

Отметим, что данные Пенсионного фонда по средней зарплате, используемые для исчисления пенсий, могут отличаться от данных Государственной службы статистики. По информации Госстата, средняя зарплата штатных работников в первом квартале составила 18,903 тыс. гривен. Данные за второй квартал 2024 пока не опубликованы.

Прогнозы по росту зарплат в Украине Правительство пересмотрело прогнозы по росту заработных плат в этом году. Ожидается, что среднемесячная зарплата (брутто) достигнет 20,581 тыс. гривен, с учетом инфляции, реальный рост составит 12,0%.

Ранее прогнозировали среднюю зарплату на уровне 21,8 тыс. гривен, однако из-за более высокой инфляции реальный рост зарплат ожидается на уровне 8,5%.

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