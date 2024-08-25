Сделать такую закуску можно сразу на двоих, чтобы устроить простой, но очень вкусный ужин или обед.

Этот классический грузинский рецепт хачапури по-аджарски порадует вас насыщенным вкусом сулугуни и кисломолочного сыра, а также нежным тестом, рассказывает кулинар и фудблогер «Anny cooking».

Ингредиенты на 2 хачапури:

Яйцо — 1 шт.

Молоко — 70 мл

Вода — 70 мл

Растопленное масло — 40 г

Сахар — 1 ч.л.

Соль — 1/2 ч.л.

Мука — 300 г

Сухие дрожжи — 5 г

Желток — 1 шт.

Молоко — 2 ст.л.

Сулугуни — 300 г

Кисломолочный сыр — 100 г

Молоко или сливки — до 80 мл

Желток — 2 шт.

Приготовление:

Смешайте яйцо, соль, сахар, молоко, воду и растопленное масло в большой миске с помощью венчика. Добавьте просеянную муку и сухие дрожжи. Замесите тесто, сначала в миске, а затем на поверхности, продолжая вымешивать около 10 минут.

Переложите тесто в миску, смазанную каплей масла, накройте пленкой и оставьте в теплом месте на 1–1,5 часа. Натрите сулугуни и смешайте его с кисломолочным сыром и молоком (или сливками). Подсолите начинку.

Разделите тесто на 2 части и раскатайте каждую в овальную форму. Выложите по одной столовой ложке начинки вдоль каждого края овала и заверните их, формируя бортики. Соедините концы, чтобы получилась форма лодочки.

Переложите на противень, застеленный пергаментом, и распределите оставшуюся начинку по центру каждой лодочки. При желании смажьте бортики смесью желтка с молоком. Запекайте хачапури в предварительно разогретой до 210°C духовке примерно 25 минут.

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