Звезда двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Ольга Рябенко на своей странице в Instagram показала, как приготовить вкусное и ароматное овощное рагу с курицей.
Овощи для рагу можно брать любые. "Мастер Шеф" Ольга Рябенко использовала:
- кабачок – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- чеснок – 5 зуб.
- баклажан - 1 шт.
- сладкий перец – 1 шт.
- помидоры (свежие или в собственном соке) – 400 г
- зелень (петрушка и базилик)
Кроме того, для приготовления овощного рагу с курицей "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:
- филе куриное – 2 шт.
- соль и перец – по вкусу
- паприка – 1 ч. л.
- чабрец сушеный – 1 ч.л.
- сахар – по вкусу
- уксус бальзамический – 2-3 ст.л.
- вода - 150 г
Куриное филе, баклажан и сладкий перец "Мастер Шеф" Ольга Рябенко нарезает кусочками среднего размера, лук – полукольцами, чеснок – тоненькими слайсами, а морковь натирает на крупной терке.
На разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла выкладываем филе, солим, перчим, добавляем паприку и жарим примерно 5-7 минут, помешивая. Обжаренное мясо убираем из сковородки.
Далее на сковороду "Мастер Шеф" Ольга Рябенко выкладывает все овощи и томаты в собственном соке (или нарезанные свежие), добавляет соль, перец, паприку, чабрец, воду и тушит под крышкой в течение 20 минут.
После этого добавляем сахар и бальзамический уксус, чтобы получился приятный кисло-сладкий вкус. Возвращаем на сковородку курицу и готовим еще 5 минут. В конце добавляем нарезанную зелень, перемешиваем все – и рагу готово.
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