Овощное рагу – очень простое в приготовлении и вкусное блюдо, а суперфиналистка кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как сделать его еще вкуснее.

Звезда двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Ольга Рябенко на своей странице в Instagram показала, как приготовить вкусное и ароматное овощное рагу с курицей.

Овощи для рагу можно брать любые. "Мастер Шеф" Ольга Рябенко использовала:

кабачок – 1 шт.

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

чеснок – 5 зуб.

баклажан - 1 шт.

сладкий перец – 1 шт.

помидоры (свежие или в собственном соке) – 400 г

зелень (петрушка и базилик)

Кроме того, для приготовления овощного рагу с курицей "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:

филе куриное – 2 шт.

соль и перец – по вкусу

паприка – 1 ч. л.

чабрец сушеный – 1 ч.л.

сахар – по вкусу

уксус бальзамический – 2-3 ст.л.

вода - 150 г

Куриное филе, баклажан и сладкий перец "Мастер Шеф" Ольга Рябенко нарезает кусочками среднего размера, лук – полукольцами, чеснок – тоненькими слайсами, а морковь натирает на крупной терке.

На разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла выкладываем филе, солим, перчим, добавляем паприку и жарим примерно 5-7 минут, помешивая. Обжаренное мясо убираем из сковородки.

Далее на сковороду "Мастер Шеф" Ольга Рябенко выкладывает все овощи и томаты в собственном соке (или нарезанные свежие), добавляет соль, перец, паприку, чабрец, воду и тушит под крышкой в ​​течение 20 минут.

После этого добавляем сахар и бальзамический уксус, чтобы получился приятный кисло-сладкий вкус. Возвращаем на сковородку курицу и готовим еще 5 минут. В конце добавляем нарезанную зелень, перемешиваем все – и рагу готово.

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