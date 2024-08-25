Чтобы сделать вкусный перекус для большой компании, достаточно выбрать на этот вечер приготовление домашних нагетсов с соусом.

Этот рецепт подарит вам вкуснейшие сырные нагетсы, дополненные нежным сырным соусом, о котором рассказывает кулинар и фудблогер «Anny cooking».

Ингредиенты для нагетсов:

Плавленые сырки — 3 шт.

Яйца — 2 шт.

Мука — 4 ст. л.

Соль и перец — по вкусу

Сухой чеснок — 1/2 ч. л.

Итальянские травы или орегано — 1/3 ч. л.

Панировочные сухари — 100 г

(если сухари безвкусные, добавьте немного соли, сухого чеснока и паприки)

Приготовление:

Натереть плавленые сырки на терке или порезать на кусочки, чтобы они были удобны для панировки. В одной миске взбить яйца с солью и перцем. В другой миске смешать муку с сухим чесноком и итальянскими травами (орегано). В третьей миске подготовить панировочные сухари.

Обвалять каждый кусочек сыра сначала в муке, затем окунуть в яйцо и в конце обвалять в панировочных сухарях. Обжаривать нагетсы в разогретом масле. Выложить на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла.

Ингредиенты для сырного соуса:

Молоко — 100 мл

Плавленый сыр чеддер — 130 г

Сливочное масло — 15 г

Сухой чеснок — 1/3 ч. л.

Куркума — 1/3 ч. л.

Приготовление:

В небольшой кастрюле на медленном огне разогреть молоко вместе с сливочным маслом. Добавить плавленый сыр чеддер, постоянно помешивая, пока сыр не растает и масса не станет однородной. Добавить сухой чеснок и куркуму, перемешать.

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