Этот рецепт подарит вам вкуснейшие сырные нагетсы, дополненные нежным сырным соусом, о котором рассказывает кулинар и фудблогер «Anny cooking».
Ингредиенты для нагетсов:
- Плавленые сырки — 3 шт.
- Яйца — 2 шт.
- Мука — 4 ст. л.
- Соль и перец — по вкусу
- Сухой чеснок — 1/2 ч. л.
- Итальянские травы или орегано — 1/3 ч. л.
- Панировочные сухари — 100 г
(если сухари безвкусные, добавьте немного соли, сухого чеснока и паприки)
Приготовление:
Натереть плавленые сырки на терке или порезать на кусочки, чтобы они были удобны для панировки. В одной миске взбить яйца с солью и перцем. В другой миске смешать муку с сухим чесноком и итальянскими травами (орегано). В третьей миске подготовить панировочные сухари.
Обвалять каждый кусочек сыра сначала в муке, затем окунуть в яйцо и в конце обвалять в панировочных сухарях. Обжаривать нагетсы в разогретом масле. Выложить на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла.
Ингредиенты для сырного соуса:
- Молоко — 100 мл
- Плавленый сыр чеддер — 130 г
- Сливочное масло — 15 г
- Сухой чеснок — 1/3 ч. л.
- Куркума — 1/3 ч. л.
Приготовление:
В небольшой кастрюле на медленном огне разогреть молоко вместе с сливочным маслом. Добавить плавленый сыр чеддер, постоянно помешивая, пока сыр не растает и масса не станет однородной. Добавить сухой чеснок и куркуму, перемешать.
Последние новости Украины:
С таким маринадом малосольные огурцы получаются невероятно вкусными и пикантными: новый рецепт.
Вкусный завтрак за 15 минут: финалистка "Мастер Шеф" поделилась простым рецептом.
Секрет вкусных и сочных отбивных: шеф-повар дал простой рецепт маринада.