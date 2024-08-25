В этот раз на своей странице в Instagram судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как быстро и без проблем сделать вкусную овощную закуску.
Ингредиенты:
- Кабачок — 1 шт.
- Помидор — 1 шт.
- Лук — 1 шт.
- Растительное масло — 2-3 ст. л.
- Мед — 1 ч. л.
- Сушеные травы (базилик, орегано, тимьян) — по вкусу
- Чеснок — 1 зубчик
- Соевый соус — 2 ст. л.
- Сок лимона — 1 ст. л.
Способ приготовления:
Кабачок, помидор и лук нарезать на слайсы или кубики, в зависимости от предпочтений, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
В отдельной миске смешать растительное масло, мед, сушеные травы, соевый соус и сок лимона. Чеснок выдавить через пресс и добавить к смеси. Тщательно перемешать до однородности.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, далее нужно поместить нарезанные овощи в пакет с застежкой (слайдер), залить приготовленной заправкой, закрыть пакет и хорошо встряхнуть, чтобы все ингредиенты равномерно перемешались.
Закуска готова к подаче сразу после приготовления. Можно подать охлажденной или оставить на несколько минут, подметил "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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