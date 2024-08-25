В этот раз на своей странице в Instagram судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как быстро и без проблем сделать вкусную овощную закуску.

Ингредиенты:

Кабачок — 1 шт.

Помидор — 1 шт.

Лук — 1 шт.

Растительное масло — 2-3 ст. л.

Мед — 1 ч. л.

Сушеные травы (базилик, орегано, тимьян) — по вкусу

Чеснок — 1 зубчик

Соевый соус — 2 ст. л.

Сок лимона — 1 ст. л.

Способ приготовления:

Кабачок, помидор и лук нарезать на слайсы или кубики, в зависимости от предпочтений, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

В отдельной миске смешать растительное масло, мед, сушеные травы, соевый соус и сок лимона. Чеснок выдавить через пресс и добавить к смеси. Тщательно перемешать до однородности.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, далее нужно поместить нарезанные овощи в пакет с застежкой (слайдер), залить приготовленной заправкой, закрыть пакет и хорошо встряхнуть, чтобы все ингредиенты равномерно перемешались.

Закуска готова к подаче сразу после приготовления. Можно подать охлажденной или оставить на несколько минут, подметил "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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