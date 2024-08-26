У себя в Instagram звезда двенадцатого сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить вкуснейшие малосольные помидоры.
"Малосольные помидоры нравятся практически всем. А особенно когда сезон. И приготовить их можно быстро и просто", - подчеркнула "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.
Чтобы приготовить вкусные малосольные помидоры, звезда "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:
- помидоры (небольшие) – 1 кг
- укроп – маленький пучок
- чеснок – по вкусу
- минеральная сильногазированная вода – 2 л.
- соль – 6 ст.л.
- сахар – 2 ст. л.
Помидоры "Мастер Шеф" Ольга Рябенко хорошо моет и на каждом делает глубокий прокол вилкой.
На дно банки выкладываем часть укропа (нарезать и обрывать листики не нужно, кладем целыми веточками), несколько зубчиков чеснока и часть помидоров, и так повторяем слои укропа с чесноком и помидоров, чтобы заполнить банку.
В конце "Мастер Шеф" Ольга Рябенко всыпает в банку соль и сахар, заливает все сильногазированной водой, накрывает крышкой и оставляет просаливаться либо в холодильнике, либо при комнатной температуре в течение двух суток.
"Вот и все, вкусные помидорки готовы", – добавила звезда "Мастер Шеф".
Такие малосольные помидорчики обладают приятным кисло-сладким вкусом и станут идеальной закуской к любому столу.
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