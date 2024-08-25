НАБУ и САП завершили расследование и изменили подозрения двум ранее разоблаченным лицам и вручили пятое подозрение по делу – частному предпринимателю, привлеченному в легализации средств.

НАБУ и САП направили в суд дело в отношении четырех человек, обвиняемых в присвоении более 28,5 млн грн государственного предприятия «ДГ Ставидлянское» и в легализации части этих средств на сумму свыше 17,9 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ .

Следствие установило, что в течение 2021 года служащие ГП «ДГ Ставидлянское» заключили контракты с аффилированными с ними ООО на поставку пшеницы и семян подсолнечника. Сельскохозяйственная продукция была реализована по цене вдвое ниже рыночной стоимости, что повлекло ущерб государственному предприятию на сумму свыше 28,5 млн грн.

Часть полученных в результате преступной деятельности средств, а именно свыше 17,9 млн грн, была легализована из-за беспроцентных возвращаемых финансовых пособий и фальсификации приобретения товаров без реального осуществления хозяйственных операций.

Среди обвиняемых по делу:

Заместитель директора Научного информационно-аналитического центра "Торговый дом Национальной академии аграрных наук Украины" (НИАЦ "ТД НААН"), который является организатором преступной деятельности (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 , ч. 2 ст. 209 УК Украины);

Главный бухгалтер ГП «ДГ Ставидлянское» (ч. 5 ст. 191 УК Украины);

Директор ООО (ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 УК Украины);

Частный предприниматель (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 УК Украины).

Материалы по директору ГП «ДГ Ставидлянское» выделены в отдельное уголовное производство.

Расследование этих фактов НАБУ и САП начали в сентябре 2022 года по материалам Управления СБУ в Кировоградской области, а 28 марта 2023 сообщили четырем лицам о подозрении.

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