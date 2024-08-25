Важно не только обеспечить резервный источник энергии для квартир и домов, но и продумать способы питания тепловых насосов и лифтов.

В Украине с октября планируется внедрение графиков отключения электроэнергии, как сообщают большинство экспертов в энергетической сфере. В настоящее время важно не только обеспечить резервный источник энергии для квартир и домов, но и продумать способы питания тепловых насосов и лифтов в многоквартирных домах.

Большинство украинцев уже позаботились о резервных источниках энергии на случай отключений. Это подтверждает значительный рост спроса на зарядные станции, наблюдавшийся в июле. Для квартир доступны два основных варианта: приобрести инвертор с аккумулятором или зарядную станцию. Цены на оборудование варьируются в зависимости от мощности.

Цены на зарядные станции снизились. К примеру, станция мощностью 2200 Вт от одного из популярных производителей сейчас стоит около 60 тыс. грн, тогда как три недели назад такая же модель продавалась за 66 тыс. грн. Комплект питания (инвертор и аккумулятор) мощностью 2,4 кВт можно приобрести за 51 тыс. грн.

Еще труднее обеспечить альтернативное питание для лифтов, термических и аква насосов, также фильтров в многоквартирных домах. Здесь есть несколько возможных решений: инверторы с аккумуляторами, генераторы или солнечные панели.

Обеспечение многоэтажных домов альтернативным питанием для тепловых и водяных насосов, лифтов и других систем при отключении является ответственностью владельцев квартир. Однако не все многоэтажки могут собрать необходимые средства для приобретения такого оборудования.

Источник: OBOZ.UA.

Последние новости в Украине:

Напомним, тариф на свет в Украине вырос в этом году.

Как сообщала Politeka, украинцев ожидает улучшение ситуации в энергетике.

Также писала Politeka, тариф на электроэнергию зимой, какими будут цифры в платежках.