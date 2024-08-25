Доплаты Всемирной продовольственной программы ООН будут предоставляться до конца 2024 года для пенсионеров.

Украинцам объяснили, кто из пенсионеров получит возросшую пенсию в сентябре. ООН активно помогает украинцам. Благодаря специальной программе этой организации, пенсии части украинских пенсионеров будут повышены осенью. Об этом сообщили в Минсоцполитике.

Доплата к пенсии от ООН предназначена для пенсионеров, отвечающих определенным критериям. Чтобы получить эту надбавку, граждане должны проживать в зоне боевых действий и получать пенсию не более 3 250 гривен.

Кроме того, важно, чтобы пенсионер не получал после 1 марта 2023 дополнительных выплат от международных организаций или денежной помощи для внутренне перемещенных лиц.

К примеру, если пенсионер получает пенсию в 2 750 гривен, его доплата составляет 500 гривен.

Эта доплата начисляется автоматически лицам, отвечающим указанным критериям. Пенсионерам не нужно дополнительно обращаться в Пенсионный фонд Украины для получения этих средств.

Доплаты Всемирной продовольственной программы ООН будут предоставляться до конца 2024 года.

Доплаты уже получили более 470 тысяч украинских пенсионеров, а общая сумма выплаченных средств достигла 2 миллиардов гривен. Размер этой доплаты определяется индивидуально и составляет разницу между 3250 гривнами и фактической суммой пенсии.

Последние новости Украины:

Напомним, украинцы могут потерять прожиточный минимум.

Как писала Politeka, украинские пенсионеры могут получать больше выплат, названо главное условие.

Также Politeka сообщала, в ПФУ предупредили, что нужно срочно сделать.