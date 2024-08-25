Из-за этого налога продажи новых автомобилей могут снизиться втрое или больше, тогда как регистрации подержанных авто могут сократиться не менее чем на треть.

В сентябре правительство планирует повышение налогов и сборов, что может привести к росту цен на автомобили и топливо. Соответственно, водители уже скоро ощутят влияние новых налоговых изменений.

Об этом сообщили в Центре общественного мониторинга и контроля.

В частности, планируется введение военного сбора в размере 15% от стоимости транспортного средства, впервые регистрируемого в Украине. Это нововведение вызвало критику и беспокойство среди автодилеров.

Из-за этого налога продажи новых автомобилей могут снизиться втрое или больше, тогда как регистрации подержанных авто могут сократиться не менее чем на треть.

Эксперты прогнозируют, что введение этого сбора может увеличить расход покупателей автомобилей среднего класса на 150-250 тысяч гривен. Дополнительные 15% налогов могут негативно повлиять на рынок новых автомобилей, что, в свою очередь, может снизить поступления в государственный бюджет вместо ожидаемого увеличения.

Министр финансов Сергей Марченко считает это решение оправданным, поскольку обеспечение армии является приоритетом для государства. В таких условиях покупка автомобиля может отложиться, а в противном случае предлагается компенсировать расходы на оборону путем уплаты соответствующих налогов.

Контракт купли-продажи можно оформить в сервисном центре МВД. Оформление документа входит в стоимость услуги по перерегистрации.

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