Синоптик рассказала, какая погода будет в Украине в конце лета, стало известно, чего ждать на этой неделе.

Конец лета в Украине будет жарким.

Об этом рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

"Пока, по расчетам, которые есть на сегодняшний день, то последняя неделя лета - также преимущественно будут высокие значения температуры", - добавила Птуха.

По ее словам, в некоторых областях будет удерживаться жара, это касается юга и востока страны.

"Что касается осадков, то тоже их там немного", - прогнозирует синоптик.

В четверг почти во всех областях страны будет сухая погода, во второй половине недели ожидаются дожди с грозами.

Начало недели будет жарким, но затем температура воздуха несколько снизится.

В ближайшие три дня будет сухая погода, но в западных областях Украины, а 22 августа в северных, Винницкой и Черкасской областях возможны кратковременные дожди с грозами.

Ветер ожидается юго-восточный, 22 августа на Правобережье, сменится северо-западный, 3-10 м/с.

В Укргидрометцентре обнародовали прогноз на ближайшие дни.

Прогнозируется, что 25 и 26 августа в Украине ночью будет +15 – +22 градуса, днем ​​+29 – +34.

В южной части страны, местами центральных и восточных областях будет сильная жара, в том числе +35 – +38 градусов.

По ориентировочному прогнозу на картах, 27 августа осадки ожидаются в Закарпатской, Ивано-Франковской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

Уже в среду, 28 августа, дожди, вероятно, накроют всю Украину.

Источник: unian.

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