Главная цель проекта – оказать поддержку пенсионерам с низкими пенсиями, которые не смогли покинуть опасные зоны боевых действий.

Украинским гражданам с самыми маленькими пенсиями правительство обещает доплаты. Это касается лиц, получающих менее 3,25 тысяч гривен. Об этом рассказали в Министерстве социальной политики.

Как сообщают в ведомстве, право на доплаты будут иметь пенсионеры, проживающие в зонах конфликта. Им будут начислены дополнительные средства от Всемирной продовольственной программы ООН до конца 2024 года. Основное условие – получатели не должны иметь дополнительных выплат от международных организаций.

Главная цель проекта – оказать поддержку пенсионерам с низкими пенсиями, которые не смогли покинуть опасные зоны боевых действий.

Министерство сообщает, что в рамках этого проекта до конца года более 470 тысяч пенсионеров получат дополнительные выплаты.

Особое внимание уделяют тем, кто не может самостоятельно обратиться за помощью, например из-за отсутствия доступа к интернету. Проект разработан таким образом, чтобы снизить бюрократические преграды и максимально упростить процесс получения помощи.

Ведомство подчеркивает, что для получения дополнительной финансовой помощи пенсионеры должны отвечать следующим критериям:

проживать в зонах боевых действий или опасных территориях;

получать пенсию не более 3,25 тысяч гривен;

не получать другие международные выплаты или поддержку для переселенцев.

Специальных заявок для получения выплат подавать не нужно — помощь будет автоматически зачислена на карты вместе с основной пенсией.

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Как писала Politeka, украинские пенсионеры могут получать больше выплат, названо главное условие.

Также Politeka сообщала, в ПФУ предупредили, что нужно срочно сделать.