Украинским гражданам с самыми маленькими пенсиями правительство обещает доплаты. Это касается лиц, получающих менее 3,25 тысяч гривен. Об этом рассказали в Министерстве социальной политики.
Как сообщают в ведомстве, право на доплаты будут иметь пенсионеры, проживающие в зонах конфликта. Им будут начислены дополнительные средства от Всемирной продовольственной программы ООН до конца 2024 года. Основное условие – получатели не должны иметь дополнительных выплат от международных организаций.
Главная цель проекта – оказать поддержку пенсионерам с низкими пенсиями, которые не смогли покинуть опасные зоны боевых действий.
Министерство сообщает, что в рамках этого проекта до конца года более 470 тысяч пенсионеров получат дополнительные выплаты.
Особое внимание уделяют тем, кто не может самостоятельно обратиться за помощью, например из-за отсутствия доступа к интернету. Проект разработан таким образом, чтобы снизить бюрократические преграды и максимально упростить процесс получения помощи.
Ведомство подчеркивает, что для получения дополнительной финансовой помощи пенсионеры должны отвечать следующим критериям:
- проживать в зонах боевых действий или опасных территориях;
- получать пенсию не более 3,25 тысяч гривен;
- не получать другие международные выплаты или поддержку для переселенцев.
Специальных заявок для получения выплат подавать не нужно — помощь будет автоматически зачислена на карты вместе с основной пенсией.
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Как писала Politeka, украинские пенсионеры могут получать больше выплат, названо главное условие.
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