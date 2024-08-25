Военный с позывным "Процент" подверг критике украинцев, выступающих за переговоры с россией для завершения войны.

Военные 3-и ОШБр прокомментировали заявления украинцев о перемирии. Бойцы отметили, что такие высказывания свидетельствуют о короткой памяти людей. Они также рассказали об ошибках, которые, по их мнению, допускает военное руководство по отношению к бойцам.

Об этом рассказали военные с позывными "Дацик" и "Процент" во время подкаста "Штурмовой подкаст".

Военный с позывным "Процент" подверг критике украинцев, выступающих за переговоры с россией для завершения войны. Он отметил, что такие высказывания свидетельствуют о "краткой памяти", если люди забыли о военных преступлениях, совершенных россией.

"Меня хватит то, что третий год войны ушел, а ты встречаешь людей, а они такие надо договориться. Я говорю с кем вы собрались договориться. У наших людей очень короткая память: они забыли, что было в Буче, в Изюме, в многих городах. Забыли эксгумацию тел, посмотрите одосеки они все сохранились.

Он также подчеркнул, что массовые убийства украинцев станут неизбежными, если враг продвинется дальше.

В то же время, несправедливость чувствуется и среди военных. Боец с позывным "Дацик" отметил, что командование часто "жалеет" наград для защитников, действительно имеющих боевые заслуги.

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