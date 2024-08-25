Мобилизация продолжается и часть украинцев избегает призыва, скрывается от работников ТЦК и пробуж бежать из страны. Стало известно об одном из таких случаев. Так, в Ровенской области осудили мужчину, который получил повестку и почти год скрывался от мобилизации. Об этом говорится в приговоре Заречненского районного суда Ровенской области.

По данным суда, в октябре 2023 года ВЛК сочла мужчину годным к мобилизации. Он получил повестку, однако так и не пришел в ТЦК для отправки на службу. На судебном заседании обвиняемый подтвердил, что с октября 2023 г. избегает военной службы. Он выразил сожаление за свои действия, но не раскаялся и попросил суд отпустить его на свободу.

Сотрудник ТЦК подтвердил, что мужчина уклонялся от военной службы. Военнослужащий после того, как подсудимый не пришел в ТЦК, несколько раз приезжал в дом уклоняющегося, однако тот скрывался от ТЦК.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 3 годам лишения свободы. Его заключили под стражу в зале суда.

Напомним, в Украине с начала полномасштабного вторжения идет общая мобилизация, во время которой военнообязанные граждане подлежат призыву в армию. При этом некоторые категории украинцев, в том числе многодетные родители, имеют право на отсрочку.

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