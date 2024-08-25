Выявляйте и отслеживайте проблемы в огороде, прежде чем действовать, и выбирайте наименее токсичный подход.
Сохраняйте биологические агенты контроля, такие как хищники и паразитоиды, которые питаются насекомыми-вредителями.
Планирование огорода с 26 августа по 1 сентября:
Оптимальное время для создания нового газона — с августа по середину сентября.
25-е – 27-е августа - любое семя, посаженное сейчас, будет иметь тенденцию гнить. Последние два дня — хорошие дни урожая.
28-е – 29-е августа - посадка рассадных грядок и цветников. Хорошие дни для пересадки. Наиболее благоприятные дни для посадки свеклы, лука, репы и других корнеплодов.
30-е – 31-е августа - лучше всего подходит для уничтожения сорняков, шиповника, ядовитого плюща и других вредителей растений. Очистите лесные участки и изгороди. Хорошие дни для урожая.
1-й – 3-й день сентября: Очистите землю, переверните дерн или уничтожьте вредителей растений. Первый день — хороший день для сбора урожая.
4-й – 6-й день сентября отлично подходит для посева зерновых, сена и кормовых культур. Посадка цветов.
Источник: farmersalmanac.
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