Практикуйте на огороде в этот период профилактическую борьбу с вредителями, а не реактивную.

Выявляйте и отслеживайте проблемы в огороде, прежде чем действовать, и выбирайте наименее токсичный подход.

Сохраняйте биологические агенты контроля, такие как хищники и паразитоиды, которые питаются насекомыми-вредителями.

Планирование огорода с 26 августа по 1 сентября:

Оптимальное время для создания нового газона — с августа по середину сентября.

25-е ​​– 27-е августа - любое семя, посаженное сейчас, будет иметь тенденцию гнить. Последние два дня — хорошие дни урожая.

28-е – 29-е августа - посадка рассадных грядок и цветников. Хорошие дни для пересадки. Наиболее благоприятные дни для посадки свеклы, лука, репы и других корнеплодов.

30-е – 31-е августа - лучше всего подходит для уничтожения сорняков, шиповника, ядовитого плюща и других вредителей растений. Очистите лесные участки и изгороди. Хорошие дни для урожая.

1-й – 3-й день сентября: Очистите землю, переверните дерн или уничтожьте вредителей растений. Первый день — хороший день для сбора урожая.

4-й – 6-й день сентября отлично подходит для посева зерновых, сена и кормовых культур. Посадка цветов.

Источник: farmersalmanac.

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